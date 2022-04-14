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Real Madrid'in eski futbolcusu Rincon hayatını kaybetti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Bir dönem Real Madrid forması giyen Freddy Rincon, hayatını kaybetti. Trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tedavi gören Rincon, yaşam savaşına yenik düştü.

Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon 55 yaşında yaşamını yitirdi. Palmeiras, Santos, Corinthians, Napoli ve Real Madrid gibi takımlarda forma giyen Rincon, aracıyla otopüse çarpmıştı. Kafasına çok sayıda darbe alan Rincon, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Real Madrid'in eski futbolcusu Rincon hayatını kaybetti

3 AYRI DÜNYA KUPASI

Rincon, Kolombiya ile 90'lı yıllarda 3 ayrı Dünya Kupası'nda forma giymişti. 84 kez Kolombiya forması giyen Rincon, kaptanlığa yükselmişti.

Real Madrid'in eski futbolcusu Rincon hayatını kaybetti

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Real Madrid, Kolombiya, Spor, Haberler

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