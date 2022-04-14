Real Madrid'in eski futbolcusu Rincon hayatını kaybetti

Kolombiyalı futbolcu Freddy Rincon 55 yaşında yaşamını yitirdi. Palmeiras, Santos, Corinthians, Napoli ve Real Madrid gibi takımlarda forma giyen Rincon, aracıyla otopüse çarpmıştı. Kafasına çok sayıda darbe alan Rincon, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

3 AYRI DÜNYA KUPASI

Rincon, Kolombiya ile 90'lı yıllarda 3 ayrı Dünya Kupası'nda forma giymişti. 84 kez Kolombiya forması giyen Rincon, kaptanlığa yükselmişti.