Real Madrid'i yıkan haber! Alaba, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı
Real Madrid'in savunmadaki yıldızı David Alaba, sol bacağının soleus kasında yırtık yaşaması nedeniyle Dünya Kulüpler Kupası'nın kalan bölümünde görev yapamayacak.
FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Real Madrid'e kötü haber geldi.
ALABA TURNUVAYI KAPATTI
Sol bacağının soleus kasında yırtık yaşayan Real Madrid'in Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba, turnuvanın geride kalan bölümünde takımıyla mücadele edemeyecek.
BU SEZON SAKATLIK KABUSU OLDU
Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplamda sadece 14 maçta forma giyen Alaba, bu maçlarda gol ya da asist yapamadı.
Alaba'nın bu sezon yaşadığı sakatlıklar;
- 19 Ocak'ta çapraz bağ yırtığı sonrası 399 gün sahalardan uzak kaldı.
- Sahalara döndükten 1 ay sonra iç adductor kasında yırtık yaşadı.
- 29 Nisan'da sol diz menisküsü yırtıldı, ameliyat oldu.
- Haziran ayında yeniden sahalara dönen Alaba'nın bu kez sol bacaktaki soleus kası yırtıldı.