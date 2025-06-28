Real Madrid'i yıkan haber! Alaba, sakatlığı nedeniyle turnuvayı kapattı

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Real Madrid'e kötü haber geldi.

ALABA TURNUVAYI KAPATTI

Sol bacağının soleus kasında yırtık yaşayan Real Madrid'in Avusturyalı savunma oyuncusu David Alaba, turnuvanın geride kalan bölümünde takımıyla mücadele edemeyecek.

BU SEZON SAKATLIK KABUSU OLDU

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplamda sadece 14 maçta forma giyen Alaba, bu maçlarda gol ya da asist yapamadı.

Alaba'nın bu sezon yaşadığı sakatlıklar;