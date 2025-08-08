Real Madrid, Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini uzattı
Real Madrid, 21 yaşındaki İspanyol santrfor oyuncusu Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini 2030'a dek uzattı.
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, 21 yaşındaki İspanyol santraforu Gonzalo Garcia'nın sözleşmesini Haziran 2030'a kadar uzattı.
5 YILLIK YENİ İMZA
Kulüpten yapılan açıklamada, "Real Madrid ve Gonzalo Garcia, oyuncumuzun sözleşmesini önümüzdeki 5 yıl boyunca kulüpte kalmasını sağlayacak şekilde 30 Haziran 2030'a kadar uzatma konusunda anlaştı." denildi.
GOL KRALI OLDU
İspanyol futbolcu, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda attığı 4 gol ile turnuvanın gol kralı olmuştu.