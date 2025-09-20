Haberler

Real Madrid, Espanyol'u 2-0 Mağlup Etti

LaLiga'nın 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0'lık skorla geçerek liderliğini sürdürdü. Maçta Eder Militao ve Kylian Mbappe'nin golleriyle galip gelen ev sahibi ekip, 15 puana ulaştı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 5. hafta maçında Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ev sahibi ekip, 22. dakikada Eder Gabriel Militao'nun golüyle öne geçti.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Real Madrid, 47. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Milli oyuncu Arda güler, maça ilk 11'de başlarken 61. dakikada yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı.

Lider Real Madrid 15 puanla namağlup serisini sürdürürken, ilk mağlubiyetini yaşayan Espanyol ise 10 puanla 3. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
