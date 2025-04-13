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Real Madrid, Deportivo Alaves'i Deplasmanda 1-0 Yendi

Real Madrid, Deportivo Alaves'i Deplasmanda 1-0 Yendi
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La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Deportivo Alaves'i Eduardo Camavinga'nın attığı golle 1-0 mağlup etti. Maçta iki oyuncu kırmızı kart gördü ve Real Madrid, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı.

Real Madrid, La Liga'nın 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup etti. Madrid'de milli futbolcu Arda Güler 11'de başladı ve 63. dakikada yerini Jude Bellingham'a bıraktı.

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid, Deportivo Alaves'e konuk oldu. Müsabakanın 34. dakikasında Eduardo Camavinga'nın attığı golle 1-0 öne geçen Madrid ekibi, 38. dakikada Kylian Mbappe'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Müsabakanın 70. dakikasında da ev sahibi takımda Manuel Sanchez kırmızı kart gördü. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı.

Bu sonuçla Carlo Ancelotti'nin öğrencileri puanını 66'ya çıkardı ve lider Barcalona'yı takibini sürdürdü. Alaves ise 30 puanla 17. sırada kaldı.

Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler'in yerine 63. dakikada Jude Bellingham dahil oldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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