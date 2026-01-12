Haberler

Real Madrid'den kupa töreninde kriz

Barcelona, Süper Kupa finalinde Real Madrid'i 3-2 yenerek kupayı kazandı. İddiaya göre Barcelona, seremoni sırasında Real Madrid'i alkışladı ancak Real Madrid, Barcelona için alkış koridoru oluşturmadı. Mbappe'nin de madalyayı aldıktan sonra takımı soyunma odasına götürdüğü öne sürüldü.

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. Nefes kesen finalin ardından gözler kupa törenine çevrildi.

BARCELONA KORİDOR OLUŞTURDU, REAL MADRID KARŞILIK VERMEDİ

Kupa seremonisi öncesinde geleneksel alkış koridoru gündeme geldi. İddiaya göre Barcelona, seremoni sırasında koridor oluşturup Real Madrid'i alkışladı. Ancak Real Madrid'in, Barcelona sahneye çıkarken aynı geleneği uygulamadığı ve alkış koridoru oluşturmadığı belirtildi.

MBAPPE ALKIŞ KORİDORUNU İSTEMEDİ İDDİASI

Yaşanan krizle ilgili en çok konuşulan başlıklardan biri de Kylian Mbappe oldu. İddiaya göre Mbappe, alkış koridoru yapılmasını istemedi. Haberde, Mbappe'nin madalyasını aldıktan sonra takım arkadaşlarını sahadan uzaklaştırarak soyunma odasına götürdüğü ileri sürüldü.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
