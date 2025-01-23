Real Madrid'den futbol tarihinde bir ilk

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de kazanılan kupalar gelirleri de artırdı.

FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Deloitte Para Ligi'nin geçtiğimiz sezona ilişkin raporunda İspanyol devi üst üste ikinci kez zirvede yer almayı başararak tarihe geçti.

Geride kalan sezonu 1.04 milyar euro gelirle tamamlayan Real Madrid, 1 milyar barajını tarihte geçen ilk futbol kulübü oldu. Real Madrid'i 837 milyon euroyla Manchester City ve 805 milyon euroyla PSG takip etti.