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Real Madrid'den futbol tarihinde bir ilk

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İspanyol futbol devi Real Madrid, geçtiğimiz sezonu 1.04 milyar euro gelirle tamamladı. Bu, futbol tarihinde ilk defa bir kulübün 1 milyar euro gelir barajını geçtiği anlamına geliyor.

La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Real Madrid'de kazanılan kupalar gelirleri de artırdı.

FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Deloitte Para Ligi'nin geçtiğimiz sezona ilişkin raporunda İspanyol devi üst üste ikinci kez zirvede yer almayı başararak tarihe geçti.

Geride kalan sezonu 1.04 milyar euro gelirle tamamlayan Real Madrid, 1 milyar barajını tarihte geçen ilk futbol kulübü oldu. Real Madrid'i 837 milyon euroyla Manchester City ve 805 milyon euroyla PSG takip etti.

Real Madrid'den futbol tarihinde bir ilk
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAydın DURSUN:

6 ay önce ki haberi neden ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorsunuz?

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Haber Yorumlarıtövbekar 34:

gs de takipetti ama tam ters istikamette gercek borc olarak eksi olarak

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Haber YorumlarıSer_hat:

Normal.bizim angutlar niye el alemin formasını alıyor

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