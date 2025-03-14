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Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı

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Real Madrid'de istediği süreleri alamayan ve beklenen çıkışı yapamayan Arda Güler'i La Liga ekibi Real Sociedad kadrosuna katmak istiyor. İspanyol basını, uzun süredir Arda ile ilgilendiği bilinen Sociedad'ın yaz transfer döneminde girişimde bulunacağını yazdı.

Real Madrid'de bu sezon istediği süreleri alamayan ve takımdan ayrılması gündeme gelen milli futbolcumuz Arda Güler'in talipleri her geçen gün artarken, yaz transfer döneminde genç yıldız için İspanyol devinin kapısını çalacak takım ortaya çıktı.

SOCIEDAD TEKLİF YAPACAK

Sporx'in İspanyol basınından derlediği habere göre; La Liga ekiplerinden Real Sociedad, Real Madrid'den milli yıldız Arda Güler'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimde bulunacak. İspanyol ekibinin uzun süredir Arda ile yakından ilgilendiği biliniyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Arda Güler'in tek talibi Real Sociedad değil. Bundesliga takımlardan Bayer Leverkusen ile Eintracht Frankfurt'un yanı sıra başka bir milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalyan ekibi Inter de Arda'yı transfer listesine almış durumda.

ARDA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun sonlarında teknik direktör Carlo Ancelotti'nin verdiği fırsatları iyi değerlendiren Arda Güler, bu sezon beklediği şansı bulamadı. 20 yaşındaki genç yıldız, bu sezon Real Madrid formasıyla 29 resmi maçta toplam 1081 dakika süre aldı ve 3 gol, 5 asistlik katkı verdi.

Sezon sonunda Arda Güler için teklif yapacak takım ortaya çıktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlattin sert:

bu aralar arda dozunu arttirdiniz mi bana mı öyle geliyor :)

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