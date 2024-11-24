Real Madrid'den ayrılıyor: Arda Güler, dünya yıldızının yerini dolduracak
İstediği forma şansını alamadığı için Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan Arda Güler'e İtalyan ekibi Napoli talip oldu. Milli yıldızın, 80 milyon euroluk Khvicha Kvaratskhelia'nın da yerini doldurabileceği belirtildi. İspanyol devinin ise Arda'nın kiralık olarak ayrılmasına sıcak baktığı ifade edildi.
Real Madrid'de teknik direkör Carlo Ancelotti'den bir türlü beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in geleceğine ilişkin çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı.
NAPOLİ İSTİYOR
Arda Güler'in peşinde olan Napoli'nin milli futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçeceği öne sürüldü. 2023'te Serie A şampiyonu olduktan sonra düşüş yaşayan Napoli'nin kadrosunu Arda Güler gibi yeteneklerle güçlendirmek istediği ifade edildi.
KVARATSKHELIA'NIN YERİNİ ALACAK
Todofichajes'te yer alan haberde, 19 yaşındaki futbolcunun, Napoli'den ayrılması beklenen ve piyasa değeri 80 milyon euro olarak gösterilen Khvicha Kvaratskhelia'nın da yerini doldurabileceği belirtildi. Haberde ayrıca Real Madrid'in Arda Güler ile yolları kesin olarak ayırmak istemediği ancak kiralama seçeneğine sıcak bakılabileceği ifade edildi.
ARDA'NIN SEZON PERFORMANSI
Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 12 resmi maça çıktı. 307 dakika süre bulan 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.