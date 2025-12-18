Haberler

Arda'ya büyük şok! Soyunma odasında neye uğradığını şaşırdı

Güncelleme:
Real Madrid'de form düşüklüğü yaşayan Arda Güler'e teknik ekipten uyarı geldi. Genç futbolcudan daha cesur ve proaktif olması istenirken, kulüp içinde Arda'nın yeniden çıkış yapacağına dair güvenin sürdüğü belirtildi.

  • Real Madrid teknik heyeti Arda Güler'e soyunma odasında uyarıda bulundu.
  • Real Madrid teknik heyeti Arda Güler'den sahada daha proaktif bir rol üstlenmesini istedi.
  • Arda Güler, 2025-26 sezonunda şu ana kadar 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

Sezona etkili bir başlangıç yapan ancak son haftalarda form düşüklüğü yaşayan Arda Güler için Real Madrid cephesinden dikkat çeken bir uyarı geldi. Milli futbolcunun performansı tartışma konusu olurken, kulüp içinden mesaj verildi.

SONUÇLAR MORALLERİ BOZDU

LaLiga'da liderliği Barcelona'ya kaptıran ve Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Manchester City'ye mağlup olan Real Madrid'de moraller düşerken, takımın genç yıldızlarından Arda Güler de bu süreçte eleştirilerin odağına girdi.

KULÜPTEN NET MESAJ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid teknik heyeti Arda Güler'e soyunma odasında uyarıda bulundu. Teknik direktör Xabi Alonso'nun, genç futbolcuya ısrarla ilk 11'de şans vermeye devam ettiği ancak oyuna etkisinin azalmasının dikkat çektiği belirtildi. Buna rağmen kulüp içinde Arda'nın yeniden çıkış yapacağına dair inancın sürdüğü aktarıldı.

"DAHA CESUR OLMALISIN"

Ok Diario'nun haberine göre teknik ekip, Arda Güler'den sahada daha proaktif bir rol üstlenmesini istedi. Genç futbolcuya, topu daha fazla talep etmesi, baskının yoğun olduğu anlarda sorumluluk alması ve oyunu kurma görevini daha cesur şekilde yerine getirmesi gerektiği iletildi.

SEZON PERFORMANSI

Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle birlikte ilk 11'in değişmez isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, 2025-26 sezonunda şu ana kadar 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Kasım ayı başından bu yana performansında düşüş yaşayan milli futbolcu, son 1,5 aylık süreçte yalnızca 2 asist üretebildi.

