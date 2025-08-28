Real Madrid'de kaos! Arda Güler rest çekti

La Liga'ya galibiyetlerle başlayan Real Madrid'de transfer çalışmaları devam ederken büyük bir kaos yaşandı.

VINICIUS JUNIOR YALNIZLAŞTIRILIYOR

İspanyol basınında yer alan haberde; Real Madrid'de takımın yıldız oyuncularından biri olan Brezilyalı isim Vinicius Jr'ın yalnızlaştırılmaya başlandığı öne sürüldü.

ARDA GÜLER KONUŞMUYOR

Haberde, takımın genç oyuncularından olan Arda Güler'in Vinicius Jr ile konuşmadığı, bir diğer isim Dean Huijsen'in de yıldız oyuncuyla arasına mesafe koyduğu belirtildi. Takımdaki birçok oyuncunun yaşadığı sık yaşadığı tartışmalar nedeniyle Vinicius Jr'dan bıktığı aktarıldı.

TAKIMDAN AYRILMASI GÜNDEMDE

Öte yandan Real Madrid yönetiminin Vinicius Jr için transfer planı da belli oldu. İspanyol devi, istenilen teklif gelmesi durumunda yıldız oyuncuyla yollarını ayıracak.