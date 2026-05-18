Real Madrid'de Dani Carvajal sezon sonunda takımdan ayrılacak
Real Madrid'in tecrübeli sağ beki Dani Carvajal, sezon sonunda takımdan ayrılacak. Kulüp, İspanyol futbolcu için cumartesi günü Athletic Bilbao maçı öncesi veda töreni düzenleyecek.
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Real Madrid'de tecrübeli futbolcu Dani Carvajal, sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Carvajal'a cumartesi günü LaLiga'nın son haftasında oynanacak Athletic Bilbao maçı öncesi Santiago Bernabeu Stadı'nda veda töreni düzenlenecek.
34 yaşındaki İspanyol sağ bek, Real Madrid ile 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya La Liga, 5 UEFA Süper Kupası, 5 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı