Real Madrid'de Arda Güler skandalı
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Bu sezon beklediği forma şansını bulamayan Arda'nın sosyal medyada paylaşılmamasının sebebinin teknik direktör Carlo Ancelotti'yi zor durumda bırakmamak olduğu öne sürüldü. Öte yandan başkan Florentino Perez'in de 19 yaşındaki futbolcunun az süre almasından rahatsız olduğu belirtildi.
Bu sezon Real Madrid'de beklediği forma şansı bulamayan milli yıldızımız Arda Güler hakkında skandal bir iddia ortaya atıldı.
PAYLAŞILMAMASININ SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI
Arda Güler'in antrenmanlarda yaptığı şık hareketlerin sosyal medya hesapları üzerinden eskisi kadar sık paylaşılmasının sebebi, İtalyan teknik adamı zor durumda bırakmamak olduğu öne sürüldü.
PEREZ, OYNAMAMASINDAN RAHATSIZ
Öte yandan Relevo'da çıkan habere göre; Real Madrid'de başkan Florentino Perez ve yönetimi, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'den yeterince faydalanmaması konusunda rahatsızlık yaşıyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 11 maçta giydi ve toplamda 292 dakika sahada kalabildi. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda takımına gol ya da asist katkısı veremedi. Arda'nın İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.