Real Madrid'de Arda Güler'in yanına bir Türk daha

Real Madrid'de Arda Güler'in yanına bir Türk daha
Güncelleme:
Real Madrid'de Arda Güler'in yanına bir Türk daha
Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız'ı transfer listesine ekledi. İspanyol devinin, Kenan Yıldız'ı Şampiyonlar Ligi'nde canlı izleyip transfer için adım atacağı belirtildi.

Serie A devi Juventus'ta forma giyen 20 yaşındaki milli oyuncu Kenan Yıldız'ın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

REAL MADRİD LİSTEYE EKLEDİ

Defensa Central'de yer alan habere göre; Arda Güler'i kadrosunda bulunduran Real Madrid, son dönemdeki başarılı performansının ardından bir diğer Türk yıldız olan sol kanat oyuncusu Kenan Yıldız'ı transfer listesine ekledi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE CANLI TAKİP EDİLECEK

İspanyol devinin önümüzdeki hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Kenan'ı tribünden izleyeceği ve rapor alacağı belirtildi. Haberde, Real Madrid'in yıldız oyuncu için kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayabileceği de aktarıldı.

Real Madrid'de Arda Güler'in yanına bir Türk daha

JUVE'NİN İSTEĞİ 80 MİLYON EURO

Haberin devamında, İtalyan ekibi Juventus'un Kenan Yıldız'ın takımdan göndermeye istekli olmadığı ancak yollar ayrılacaksa da en az 80 milyon euro bonservis geliri beklediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımıyla 12 maça çıkan Kenan, bu maçlarda 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
