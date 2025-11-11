Real Madrid'de 2 sakatlık birden

İspanyol devi Real Madrid'e ligde deplasmanda oynanan Rayo Vallecano maçında sakatlanan iki yıldızından kötü haber geldi.

COURTOIS VE VALVERDE SAKATLANDI

Real Madrid'den yapılan açıklamaya gör; Thibaout Courtois ve Fede Valverde, Rayo Vallecano maçında kas sakatlığı yaşadı.

MİLLİ ARADAN SONRA DÖNECEKLER

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Her iki oyuncu da milli takımlarında forma giyemeyecek. İki isminde yaklaşık 10-12 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Eflatun-beyazlıların milli ara dönüşü Elche ile oynayacağı maçlarda forma giyme ihtimallerinin bulunduğu aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Bu sezon takımıyla 16 maça çıkan Belçikalı eldiven Thibaout Courtous, kalesinde 12 gol gördü. Orta saha oyuncusu Federico Valverde ise çıktığı 15 maçta 4 kez asist yaptı.