Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'de 2 sakatlık birden
Güncelleme:
Real Madrid forması giyen yıldız oyuncular Thibaout Courtois ve Fede Valverde, Rayo Vallecano ile oynanan maçta sakatlandı. Her iki oyuncu da 10-12 gün sahalardan uzak kalacak.

  • Thibaut Courtois ve Federico Valverde, Rayo Vallecano maçında kas sakatlığı yaşadı.
  • Her iki oyuncu yaklaşık 10-12 gün sahalardan uzak kalacak ve milli takımlarında forma giyemeyecek.
  • Courtois bu sezon 16 maçta 12 gol yedi; Valverde 15 maçta 4 asist yaptı.

İspanyol devi Real Madrid'e ligde deplasmanda oynanan Rayo Vallecano maçında sakatlanan iki yıldızından kötü haber geldi.

COURTOIS VE VALVERDE SAKATLANDI

Real Madrid'den yapılan açıklamaya gör; Thibaout Courtois ve Fede Valverde, Rayo Vallecano maçında kas sakatlığı yaşadı.

MİLLİ ARADAN SONRA DÖNECEKLER

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Her iki oyuncu da milli takımlarında forma giyemeyecek. İki isminde yaklaşık 10-12 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Eflatun-beyazlıların milli ara dönüşü Elche ile oynayacağı maçlarda forma giyme ihtimallerinin bulunduğu aktarıldı.

Real Madrid'de 2 sakatlık birden

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Bu sezon takımıyla 16 maça çıkan Belçikalı eldiven Thibaout Courtous, kalesinde 12 gol gördü. Orta saha oyuncusu Federico Valverde ise çıktığı 15 maçta 4 kez asist yaptı.

