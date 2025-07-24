Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı
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Real Madrid'deki 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği, futbol kamuoyunda merak konusu olmuştu. İspanyol basını, Real Madrid'deki bu tercihin, imaj ve pazarlama stratejilerinin devreye sokularak gerçekleştirildiği belirtildi.

Real Madrid'de Luka Modric'in ayrılığının ardından 10 numaralı formanın en favori adaylarından biri olarak Arda Güler gösterilmişti.

10 NUMARAYI ALAMAMA NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Ancak Hırvat oyuncunun ayrılığı sonrası boşa çıkan 10 numaranın yeni sahibi Fransız yıldız Kylian Mbappe oldu. İspanyol basını, 10 numaralı formanın neden Arda Güler'e verilmediğini ortaya çıktı. İspanyol devindeki bu tercihin sadece sportif gerekçelerle yapılmadığı, imaj ve pazarlama stratejilerinin de devreye sokularak gerçekleştirildiği belirtildi. Real Madrid'in Mbappe'nin 10 numaralı formasının satışından kulübe milyonlarca euro gelir beklediği dile getirildi.

ARDA 15 NUMARA İLE DEVAM EDECEK

Arda Güler'in 10 numaralı formayı giymek için beklemesi gerektiği, gelecek sezon yoluna şu anda da giydiği 15 numaralı formayla yoluna devam edeceği kaydedildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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