Real Madrid'de 10 numaralı forma sahibini buldu

Real Madrid'de 2012 yılından bu yana forma giyen ve sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Luka Modric'in giydiği 10 numaralı forma yeni sahibini buluyor.

10 NUMARALI FORMA MBAPPE'NİN

Marca'da yer alan habere göre; Luka Modric'in ayrılığıyla boşalan 10 numaralı forma Kylian Mbappe'nin olacak. Fransız yıldızın gelecek sezondan itibaren 10 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

ARDA GÜLER'İN DE ADI GEÇMİŞTİ

İspanyol basınında yer alan haberlerde, 10 numaranın Arda Güler'e verileceği verileceği ve takımın beyni olacağı ifade ediliyordu. İspanyol basınının yanı sıra birçok Real Madridli taraftar da 10 numaralı formayı Arda'nın giymesini istiyordu.