Real Madrid Çeyrek Finalde Borussia Dortmund'u Geçerek Yarı Finale Yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Çeyrek Final maçında Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek yarı finale çıktı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde İspanya ekibi Real Madrid ile Almanya temsilcisi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Metlife Stadyumu'nda oynanan mücadelede Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Ramon Abatti düdük çaldı. Ramon Abatti'nin yardımcılıklarını ise Danilo Ricardo ve Rafael da Silva Alves yaptı. Maça hızlı başlayan Real Madrid, 10'uncu dakikada Gonzalo Garcia ve 20'nci dakikada Fran Garcia'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Borussia Dortmund, 90+3'üncü dakikada Maximilian Beier'in golüyle farkı 1'e indirirken Real Madrid, 90+5'inci dakikada Kylian Mbappe ile hemen cevap verdi. Borussia Dortmund'un 90+9'uncu dakikada Sehrou Guirassy ile penaltıdan bulduğu gol maçın skorunu belirledi. Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Real Madrid, yarı finale yükselen ekip oldu. Real Madrid, yarı finalde Fransa ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

Öte yandan maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Gonzalo Garcia ile Kylian Mbappe'nin gollerinde asisti yapan isim oldu.