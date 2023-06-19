Real Madrid, Benzema'nın yerini küme düşen takımdan doldurdu! Joselu resmen imzayı attı

Real Madrid, Benzema'nın yerini Joselu ile doldurdu. Eflatun-beyazlılar, 33 yaşındaki golcüyü La Liga'da küme düşen Espanyol'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığını açıkladı.

Benzema'nın Al-Ittihad'e transfer olmasının ardından Real Madrid, forvet pozisyonu için sürpriz bir hamle yaptı.

"JOSELU GERİ DÖNDÜ"

Real Madrid, Espanyol'dan Joselu'yu satın alma opsiyonu ile kiraladı. Eflatun-beyazlılar, futbola Real Madrid altyapısında başlayan 33 yaşındaki golcünün transferini "Joselu geri döndü" diyerek duyurdu.

21 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Joselu bu sezon Espanyol formasını 38 maçta giydi. İspanyol forvet, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.