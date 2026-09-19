Real Madrid, Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'yı Abu Dabi'de kazandı

Real Madrid, Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'yı Abu Dabi'de kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa şampiyonu Real Madrid'e kupası, Abu Dabi'deki Etihad Arena'da düzenlenen törenle verildi. Avrupa Ligi Başkanı Dejan Bodiroga kupayı Walter Tavares ve Sergio Llull'a takdim etti; MVP ise Real Madridli Walter Tavares seçildi.
ABU Basketbol Avrupa Ligi Süper Kupa'da şampiyonluğa ulaşan İspanya ekibi Real Madrid'e kupası takdim edildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da düzenlenen turnuvada final maçının ardından kupa töreni gerçekleştirildi.
Oyunculara altın madalyalarının verilmesinin ardından Avrupa Ligi Başkanı Dejan Bodiroga, kupayı Walter Tavares ve Sergio Llull'a takdim etti.
Tarihte ilk kez düzenlenen kupanın havaya kaldırmasıyla Real Madridli oyuncular ve teknik ekip, büyük sevinç yaşadı.
Avrupa Ligi Süper Kupa'nın en değerli oyuncusu (MVP) ise Real Madrid forması giyen Walter Tavares seçildi.