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Real Madrid Başkanı Florentino Perez Arda Güler hakkındaki son kararı verdi

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Real Madrid Başkanı Florentino Perez, milli futbolcumuz Arda Güler'in takımdan ayrılacağı iddialarına yanıt verdi. Perez, Arda'nın takımda kalacağını ve bunun tartışmaya kapalı bir konu olduğunu vurguladı.

Real Madrid'de bu sezon beklediği forma şanslarını bulamadığı için mutsuz olduğu söylenen Arda Güler ile ilgili konuşan Florentino Perez, oyuncunun durumuna son noktayı koydu.

Carlo Ancelotti'nin Arda'yı planlarına dahil etmemesi ve "Arda hazır ama önceliğimiz genç oyuncuları yetiştirmek değil, takımın kötü gidişatını düzeltmek." açıklamaları, yetenekli oyuncunun devre arası ayrılacağı iddialarının çıkmasına neden olmuştu.

"ARDA TAKIMDA KALACAK"

Defensa Central'de yer alan habere göre Real Madrid Başkanı Florentino Perez, kurmaylarına Arda Güler'in devre arasında takımdan ayrılmayacağını söyledi. Florentino Perez'in Arda Güler ile ilgili iddialara "Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Tartışma bitmiştir" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

Haberin devamında "Sessiz gibi görünse de karakterli ve harika bir kişiliğe sahip bir çocuk" diye bahsettikleri Arda, Ancelotti ile çoktan görüşmüş ve neden süre alamadığına dair açıklama istemiş ve "savunma yönün zayıf" cevabını almış. Perez ise konuyla ilgili, "Arda'nın baskıya alışması ve daha dikkatli davranması gerekiyor. Mbappe ve Vinicius, diğer takım arkadaşları kadar savunma desteği sağlayamıyor ve Madrid, savunma görevine %100 dahil olmayan 2'den fazla oyuncuyu kaldıramaz." ifadelerinde bulunmuş.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez Arda Güler hakkındaki son kararı verdi
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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