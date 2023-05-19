Real Madrid, Barcelona'yı mağlup ederek EuroLeague finaline yükseldi

Real Madrid, Turkish Airlines EuroLeague Dörtlü Final'in 2'nci yarı final karşılaşmasında Barcelona'yı 78-66 mağlup ederek finalde Olympiacos'un rakibi oldu.

Turkish Airlines EuroLeague'de Olympiacos ile Real Madrid arasındaki final karşılaşması, 21 Mayıs Pazar günü oynanacak. Bu karşılaşmanın öncesinde ise Monaco ile Barcelona, 3'üncülük mücadelesi verecek.