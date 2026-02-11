Haberler

Real Madrid, Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

İspanyol devi Real Madrid, kuruluş aşamasında yaratacağı heyecan ve rekabet ile tüm dünyanda ses getirileceği belirtilen Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldığını açıkladı. Böylece tarihi projede hiçbir takım kalmadı.

  • Real Madrid, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildi.
  • Real Madrid, UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği ile Avrupa kulüp futbolunun iyiliği için prensipte bir anlaşmaya vardı.
  • Avrupa Süper Ligi projesinden Barcelona'nın 7 Şubat'ta ayrılmasıyla Real Madrid de çekilmiş oldu.

Kuruluş aşamasında yaratacağı heyecan ve rekabet ile tüm dünyanda ses getirileceği belirtilen Avrupa Süper Ligi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

REAL MADRID AVRUPA SÜPER LİGİ'NDEN AYRILDI

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini duyurmasının ardından Real Madrid de 'Avrupa futbolunun çıkarları doğrultusunda' UEFA ve Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC) ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa futbolunun yararına aylar süren görüşmelerin ardından UEFA, EFC ve Real Madrid, sportif liyakat ilkesine saygı göstererek, kulüplerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini vurgulayarak ve teknoloji kullanımı yoluyla taraftar deneyimini geliştirerek Avrupa kulüp futbolunun iyiliği için prensipte bir anlaşmaya vardı." denildi. Açıklamada, "Bu prensip anlaşması, nihai bir anlaşma yürürlüğe girdiğinde, Avrupa Süper Ligi ile ilgili hukuki ihtilaflarının da çözülmesine hizmet edecektir." bilgisi verildi.

ÇEKİLEN DİĞER KULÜPLER

12 kulübün kurucu üye olarak başlattığı Avrupa Süper Ligi projesinden Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Milan ve Inter, tanıtımdan kısa bir süre sonra çekilmişti. Projeden 2023 yılında Juventus'un da ayrılmasıyla sadece Barcelona ve Real Madrid kalmıştı. Barcelona ise 7 Şubat'ta projeden ayrılmıştı.

