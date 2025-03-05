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Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Real Madrid, Atletico Madrid'i 2-1 mağlup ederken, Arsenal deplasmanda PSV'yi 7-1'lik skorla yendi. Dortmund ile Lille arasındaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Club Brugge ve Aston Villa arasındaki maçı ise Aston Villa 3-1 kazandı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu son 16 aşamasında oynanan 4 maçla start aldı.

DERBİDE KAZANAN REAL MADRID

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaştı. Real Madrid maçı 2-1 kazandı. Bununla birlikte rövanş öncesi 1 gol avantajı Real Madrid'in eline geçti. Milli oyuncu Arda Güler maçta süre almadı.

ARSENAL RAKİBİNİ DAĞITTI

Gecenin bir diğer maçında PSV, sahasında Arsenal'e konuk etti. Maça hızlı başlayan Arsenal ilk yarım saatte 3-0'ı yakaladı. İkinci yarıda da hız kesmeyen Arsenal, rakibini 7-1 mağlup etti. PSV, kulüp tarihinde iç sahada ilk kez bir maçta 7 gol yedi.

DORTMUND - LILLE EŞLEŞMESİNDE HESAPLAR RÖVANŞA KALDI

Dortmund'un Lille'i konuk ettiği mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçta öne geçen Dortmund üstünlüğünü koruyamadı. Lille deplasmanda aldığı skorla ev sahibi olacağı maça ufak farkla avantajlı gitmeyi başardı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle;

  • Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-3
  • Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-1
  • PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-7
  • Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa): 1-1
Real Madrid, Atletico Madrid'i devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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