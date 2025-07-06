Real Madrid, Arda Güler'in Asistleriyle Yarı Finale Yükseldi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında Real Madrid, Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselirken, milli oyuncu Arda Güler, yaptığı iki asistle galibiyette önemli rol oynadı.

ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçında İspanyol devi Real Madrid ile Alman temsilcisi Borussia Dortmund, MetLife Stadyumu'nda karşılaştı. Brezilyalı hakem Abatti'nin düdük çaldığı maçın 10. dakikasında Arda Güler'in asistinde Gonzalo topu ağlara gönderdi ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi. 20. dakikada Fran Garcia'nın golüyle İspanyol ekibi soyunma odasına 2-0 önde girdi. 90+3'te Beier ile Dortmund farkı 1'e indirirken, 90+4. dakikada yine Arda'nın asistinde Mbappe şık bir voleyle skoru 3-1'e getirdi. 90+8. dakikada Guirassy'nin penaltıdan bulduğu golle mücadele Real Madrid'in 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla yarı finale yükselen Real Madrid, Paris Saint-Germain'in rakibi oldu. - İSTANBUL