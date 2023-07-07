Real Madrid, Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe'den 30 milyon Euro bedelle Real Madrid'e imza atan Arda Güler, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de katıldığı imza töreni sonrası açıklamalarda bulundu. Arda Güler, İspanya ekibinde 24 numaraları formayı giyecek.
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzaladı. Arda Güler, İspanya ekibinde 24 numaraları formayı giyecek. Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor