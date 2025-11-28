Haberler

Real Betis, Manuel Pellegrini ile Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı

Real Betis, Manuel Pellegrini ile Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı
İspanyol La Liga takımı Real Betis, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattığını açıkladı. Pellegrini, kulübün en çok galibiyet alan ve en fazla maç yöneten teknik direktörü unvanına sahip.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Real Betis Kulübü, 72 yaşındaki Şilili teknik direktör Manuel Pellegrini'nin sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pellegrini'nin Real Betis'in başında en çok galibiyet alan teknik direktör olduğu, LA Liga ve Avrupa'da takımı en çok çalıştıran teknik direktör unvanına sahip olduğu vurgulandı.

İspanyol ekiple toplam 275 müsabakaya çıkan Pellegrini, 130 galibiyet elde ederken 72 beraberlik ve 73 mağlubiyet yaşadı.

Real Betis, bu sezon 13 haftanın geride kaldığı La Liga'da topladığı 21 puanla 5. sırada yer alıyor. - İSTANBUL

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam

Hesaplar değişti: İşte milyonlarca memur ve emekliyi bekleyen zam
