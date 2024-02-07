Üye Girişi
Haberler

Real Betis Başkanı Haro: Biz Galatasaray'a 5 milyon Euro ödemedik

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan transfer ettikleri Cedric Bakambu için çarpıcı iddialarda bulundu. Haro, 5 milyon euro ödeme yaptıklarını ancak bu miktarın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu belirtti. Haro, transferde bulunan bonuslarla ilgili de, kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş başarılar elde etmeleri gerektiğini söyledi. Galatasaray ise Bakambu'nun transferini KAP'a 5 milyon euro garanti ücret ve 5.050.000 euro şarta bağlı bonus ile duyurmuştu.

Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için çarpıcı iddialarda bulundu. Kulüp başkanı Haro, Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemediklerini, o paranın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu söyledi.

Real Betis Başkanı Haro, biz Galatasaray'a 5 milyon Euro ödemedik

"SATAN HER ZAMAN DAHA PAHALIYA SATTIĞINI SÖYLER"

Marca gazetesine röportaj veren Real Betis Kulübü Başkanı Haro, "Bir süredir buralardasınız ve bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz, satan mümkün olduğu kadar pahalıya sattığını, satın alan ise mümkün olduğu kadar ucuza aldığını söylemeye çalışıyor. Gerçek şu ki, rakamlarla yalan söylemiyoruz, ödediğimiz miktarın bir kısmı oyuncunun maaşını içeriyor" dedi. Transferde bulunan bonuslarla ilgili de Haro, "Bonusların gerçekleşmesi için kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş başarılar elde etmemiz gerekiyor. Umarım bonusları ödemek zorunda kalacak kadar başarılı oluruz" dedi.

Real Betis Başkanı Haro, biz Galatasaray'a 5 milyon Euro ödemedik

GALATASARAY TRANSFERİ NASIL DUYURMUŞTU ?

Galatasaray Cedric Bakambu'nun Real Betis'e transferini KAP'a şöyle bildirmişti "Profesyonel Futbolcumuz Cedric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, Şirketimize net 5.000.000 Euro garanti ücret ile net 5.050.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir"

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Real Betis Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 7 Şubat Çarşamba TV8 Survivor HD izleme linki! Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 9. Bölüm CANLI izleme linki! Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek 1 hangi şehirde, ne zaman çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları ve Düğün Dernek filmi konusu Düğün Dernek oyuncuları kimler? Düğün Dernek konusu nedir? Düğün Dernek nerede çekildi? Düğün Dernek filmi oyuncuları kim? Düğün Dernek filmi konusu, oyuncuları ve Düğün Dernek özeti! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon Netflix'e ne zaman gelir, çıkış tarihi belli oldu mu? Survivor Sema Aydemir neden Dominik'e gitti? Acil görev emri nedir? Büyük Beyaz oyuncuları kim? Büyük Beyaz konusu, oyuncuları ve Bücür özeti! Büyük Beyaz konusu nedir? Kanal D Büyük Beyaz filmi oyuncuları! Büyük Beyaz nerede, ne zaman çekildi, hangi ülkenin filmi? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 147. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor - Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Alper Gezeravcı uzaydan döndü mü? Ne zaman, hangi gün dönecek? Başak Demirtaş neden aday olmadı, adaylıktan neden çekildi? 8 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye başkan adayları kimler oldu?
1000

Yorumlar (1)

ERTAN IŞIK:

BALON PATLADI :)

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title