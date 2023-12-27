RB Leipzig, Eljif Elmas'ı transfer etti

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, İtalyan takımı Napoli'den Eljif Elmas'ı resmen kadrosuna kattı.

ELJİF ELMAS, LEİPZİG 4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE, 25 MİLYON AVROLUK TRANSFERDEN YÜZDE 25 PAY ALACAK

Genç oyuncu için Alman kulübünün Napoli'ye 25 milyon Euro bonservis ödeyeceği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, bu transferden yüzde 25 pay pay alacak.

Eljif Elmas bu sezon Napoli formasıyla ligde 11 maça çıkarken, 2 kez de fileleri havalandırdı.