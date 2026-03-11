Haberler

Rayo Vallecano, Samsunspor maçına hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Samsunspor ile karşılaşacak olan Rayo Vallecano, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda teknik direktör Inigo Perez Soto yönetiminde antrenman yaptı ve maç hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Rayo Vallecano, hazırlıklarını tamamladı.

İspanyol ekip, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda teknik direktör Inigo Perez Soto yönetiminde yaklaşık 1 saat çalıştı.

Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde taktik çalışan futbolcular, Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını sona erdirdi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Samsunspor-Rayo Vallecano karşılaşması, yarın saat 20.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dünyayı sevgi kurtaracak' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Hizbullah: Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini topçu atışlarıyla hedef aldık

İsrail'e misilleme saldırısı! Topçu atışlarıyla hedef aldılar
Burası Dubai! Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar

Bir zamanlar akın ederlerdi, şimdi akın akın kaçıyorlar
6-1 kazandıkları maçın sonunda üzüldüğü şeyi duyanlar ''Kafayı yemiş bu!'' diyor

6-1 yendikleri maçta üzüldüğü şeyi duyanlar ''Kafayı yemiş bu!'' diyor
'Dünyayı sevgi kurtaracak' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
İçişleri Bakanı Çiftçi: TŞOF tarafından verilen plakalara cezai işlem uygulanmayacak

Tartışılan plakalarla ilgili yeni karar: Onları geçerli kabul ediyoruz
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!