Rayo Vallecano, UEFA Konferans Ligi finaline hazır
UEFA Konferans Ligi finalinde yarın Crystal Palace ile karşılaşacak Rayo Vallecano, Almanya'nın Leipzig kentinde son antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Inigo Perez yönetimindeki idmanda taktik çalışmalar yapıldı.
Almanya'nın Leipzig kentinde aynı isimli statta yapılan antrenman, teknik direktör Inigo Perez yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapmanın ardından pas çalışması ve taktik uygulamalarla sona erdi.
Crystal Palace ile Rayo Vallecano'nun karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi final maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Metin Arslancan