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Rayo Vallecano-Athletic Bilbao maçı, Presa protestosuyla tatil edildi

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LaLiga'nın 8. haftasında oynanan Rayo Vallecano-Athletic Bilbao maçı, taraftarların kulüp başkanı Raul Martin Presa'yı protesto etmesi nedeniyle tatil edildi. Sahaya kağıt uçak ve yabancı madde atılması üzerine 3 kez durdurulan maçı hakem, polisin tavsiyesiyle tatil etti.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında oynanan Rayo Vallecano- Athletic Bilbao karşılaşması, ev sahibi takım taraftarlarının protestosu nedeniyle tatil edildi.

Vallecas Stadı'nda oynanan mücadele, Rayo Vallecano taraftarının kulübün sahibi ve başkanı Raul Martin Presa'yı protesto etmek amacıyla sahaya kağıt uçaklar ve yabancı maddeler atması gerekçesiyle 3 kez durduruldu.

Hakem Jose Maria Sanchez Martinez, oyunu üçüncü ve son kez durdurmasının ardından polisin de tavsiyesi üzerine maçı tatil etti.

Kaynak: AA
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