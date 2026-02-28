Rayo Vallecano, LaLiga'da Athletic Bilbao ile berabere kaldı

Haberler

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Rayo Vallecano, LaLiga'nın 26. haftasında Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. Rayo Vallecano, 35. dakikada gelen golle öne geçti ancak Bilbao, 47. dakikada eşitliği sağladı.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Rayo Vallecano, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı.

LaLiga'nın 26. haftasında Rayo Vallecano, Vallecas Stadı'nda Athletic Bilbao'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip, Jorge de Frutos'un 35. dakikada attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

Athletic Bilbao, bu gole 47. dakikada Inaki Williams ile karşılık verdi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Athletic Bilbao 35, Rayo Vallecano ise 27 puana yükseldi.

Samsunspor, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında 12 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Rayo Vallecano'yu konuk edecek.

