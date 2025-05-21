Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı

Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
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Süper Lig'i ikinci bitiren Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya yapılan eleştiriler sonrası Rasim Ozan Kütahyalı çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Kütahyalı, Ali Koç'un takımın başına getirmek istediği ismi açıklayarak, ''Fenerbahçe'nin Vincenzo Montella'ya eğilimi var. Ali Koç'un istediğini biliyorum.'' dedi.

Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Süper Lig'in gündemine dair yorumlarda bulundu. Ekol Sports'a konuşan Kütahyalı, çarpıcı açıklamalara imza atarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gönlündeki yatan hocayı da açıkladı.

''O MASKE HERKESİN ELİNDE OLMALIYDI''

Sarı-Kırmızılı kulübün mağazacılık stratejisini eleştiren Rasim Ozan Kütahyalı, "Osimhen maskeleri o gün stattaki herkesin elinde olmalıydı" diyerek tepki gösterdi.

''ASIL SAYGISIZLIK BUDUR''

Fernando Muslera hakkında da yorum yapan Kütahyalı, Uruguaylı file bekçisinin takımda bir yıl daha kalması gerektiğini ifade etti. Jose Mourinho'nun Porto'yu çalıştırdığı dönemde kalecisine penaltı attırdığını hatırlatan Kütahyalı, "Asıl saygısızlık budur, Muslera gol attığında kimse bunu eleştirmemeli" dedi.

"ALİ KOÇ'UN İSTEDİĞİ HOCA"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gönlünde bir hocanın olduğunu dile getiren Kütahyalı, ''Fenerbahçe'nin Vincenzo Montella'ya eğilimi var. Ali Koç'un çok istediğini biliyorum. Ama hem A Milli Takım hem Fenerbahçe'yi çalıştırmak olmaz. Fatih Terim böyle bir işe başladı ama sadece Galatasaray'da 2-3 maç çalışabildi. Ergin Ataman örneği var fakat basketboldaki kamuoyu ile futbol kamuoyu farklı durum.'' şeklinde konuştu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

kolpacı yine sahnede ben burdayım ölmedim diyo

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