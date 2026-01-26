Haberler

Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek

Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek Haber Videosunu İzle
Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe gündemine dair çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Kütahyalı, "Ben Sadettin Saran'ın bırakacağını düşünüyorum. Benim tahminim Ali Koç Haziran'da geri gelecek" dedi.

  • Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Haziran 2026'da Fenerbahçe yönetimine geri döneceğini iddia etti.
  • Rasim Ozan Kütahyalı, Sadettin Saran'ın Haziran 2026'da görevi bırakacağını öne sürdü.

Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında yaptığı açıklamada Ali Koç'un yeniden göreve döneceğini iddia etti.

RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN ALİ KOÇ İDDİASI

Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'da canlı yayında Fenerbahçe yönetimiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kütahyalı, mevcut sürecin uzun vadeli olmayacağını savundu.

"ALİ KOÇ HAZİRAN'DA GERİ GELECEK"

Kütahyalı, açıklamasında Sadettin Saran'ın görevi bırakacağını öne sürerek, "Ben Sadettin Saran'ın bırakacağını düşünüyorum. Benim tahminim Ali Koç Haziran'da geri gelecek" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, sözlerini sürdürerek, "Sadettin Saran dönemi Haziran 2026'da bitecek ve Ali Koç geri gelecektir" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Gelsin bakalım, gelir gelmez başlar ben varken şampiyon yapmazlar diye

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu

Süreli kayboluyorlardı, çareyi bu taktikte buldu
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Özlem Çerçioğlu'na büyük ayıp
Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda Güler

Sosyal medya onu konuşuyor: Ne yaptın sen Arda