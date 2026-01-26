Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek
Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe gündemine dair çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Kütahyalı, "Ben Sadettin Saran'ın bırakacağını düşünüyorum. Benim tahminim Ali Koç Haziran'da geri gelecek" dedi.
RASİM OZAN KÜTAHYALI'DAN ALİ KOÇ İDDİASI
Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'da canlı yayında Fenerbahçe yönetimiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Kütahyalı, mevcut sürecin uzun vadeli olmayacağını savundu.
"ALİ KOÇ HAZİRAN'DA GERİ GELECEK"
Kütahyalı, açıklamasında Sadettin Saran'ın görevi bırakacağını öne sürerek, "Ben Sadettin Saran'ın bırakacağını düşünüyorum. Benim tahminim Ali Koç Haziran'da geri gelecek" dedi.
