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Kadıköy'de şok skor

Rangers'ın Dessers ile 6 dakikada bulduğu 2 gol birden ofsayta takıldı

Rangers'ın Dessers ile 6 dakikada bulduğu 2 gol birden ofsayta takıldı
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Glasgow Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olduğu Fenerbahçe karşısında arka arkaya 2 gol birden buldu. Takımının ilk golünü atan Dessers'ın, 6 dakikada arayla bulduğu goller, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı Kadıköy'de ağırladı. Konuk takımın sarı-lacivertlilere karşı ikinci yarıda 6 dakika arayla bulduğu 2 gol VAR'dan döndü.

DESSER'IN GOLLERİ OFSAYT

Cyril Dessers'ın 51. dakikada İrfan Can'dan dönen topu tamamlayarak attığı golde VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı çıktı. 57. dakikada ise Dessers'ın savunma arkasına yaptığı koşu sonrası karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ancak VAR bir kez daha devreye girdi, iptal kararını verdi.

6. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI

2 golü birden ofsayta takılan Dessers, karşılaşmanın 6. dakikasında gol perdesini açtı. Szymanski'nin iki kez kaptırmasının ardından top Skriniar'a geldi. Skriniar'ın uzaklaştırdığı top Rangerslı futbolcuya çarparak Dessers'ın önüne düştü. İrfan Can'dan sıyrılan Dessers, vuruşunu yaptı ve ardından Çağlar Söyüncü çevirdi.Maçın İspanyol hakemi Gonzalez, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararını duyurdu. Daha sonra gösterilen gol çizgisi teknolojisi animasyonunda, topun birkaç milimle gol olduğu ortaya çıktı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Acun: Bizi türk hakemlerine emanet ediniz

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Haber YorumlarıMGk:

Acun kankası Caferine dua etsin tarihi hezimetten kurtardı. Türkiye ligi gibi ısmarlama yabancı Var olmasa işi yaştı

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Haber YorumlarıAslan:

Olsada çaktılar olmasa da ben fb liyim ama yıllardır eziyet çekiyorum. Fb taraftarlığı uyuştucu gibi ne güldürür ne öldürür.

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

:)))

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