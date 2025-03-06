Rangers'ın Dessers ile 6 dakikada bulduğu 2 gol birden ofsayta takıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoç ekibi Glasgow Rangers'ı Kadıköy'de ağırladı. Konuk takımın sarı-lacivertlilere karşı ikinci yarıda 6 dakika arayla bulduğu 2 gol VAR'dan döndü.

DESSER'IN GOLLERİ OFSAYT

Cyril Dessers'ın 51. dakikada İrfan Can'dan dönen topu tamamlayarak attığı golde VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı çıktı. 57. dakikada ise Dessers'ın savunma arkasına yaptığı koşu sonrası karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ancak VAR bir kez daha devreye girdi, iptal kararını verdi.

6. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI

2 golü birden ofsayta takılan Dessers, karşılaşmanın 6. dakikasında gol perdesini açtı. Szymanski'nin iki kez kaptırmasının ardından top Skriniar'a geldi. Skriniar'ın uzaklaştırdığı top Rangerslı futbolcuya çarparak Dessers'ın önüne düştü. İrfan Can'dan sıyrılan Dessers, vuruşunu yaptı ve ardından Çağlar Söyüncü çevirdi.Maçın İspanyol hakemi Gonzalez, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararını duyurdu. Daha sonra gösterilen gol çizgisi teknolojisi animasyonunda, topun birkaç milimle gol olduğu ortaya çıktı.