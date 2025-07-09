Rangers'dan Trabzonspor'a John Lundstram İçin Teklif

Rangers'dan Trabzonspor'a John Lundstram İçin Teklif
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İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers, eski futbolcusu John Lundstram'ı yeniden kadrosuna katmak için Trabzonspor'a 1 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Trabzonspor'un bu teklifi yetersiz bulduğu ve daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

İNGİLİZ basını, İskoçya Premiership ekiplerinden Rangers'ın eski futbolcusu John Lundstram'ı yeniden kadrosuna katmak için Trabzonspor'a 1 milyon Euro civarında teklif sunduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a transfer olan İngiliz orta saha oyuncusu için eski kulübü Rangers devreye girdi. İskoç ekibinin, bordo-mavililere 1 milyon Euro'luk resmi bir teklif sunduğu iddia edilirken, Trabzonspor'un bu rakamı oyuncunun maaş beklentisi ve kulübün gelecek planlamaları doğrultusunda yetersiz bulduğu belirtildi. İngiltere kaynaklı analizlerde Trabzonspor'un Lundstram için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği, olası bir satışta kulübe ekonomik katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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