RAMS Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayan Başakşehir FK'nin yeni adı Rams Başakşehir oldu

Başakşehir FK ile RAMS Global arasında imzalanan kulüp isim sponsorluğu anlaşmasıyla birlikte kulübün adında değişikliğe gidildi. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, takımın 2023-2024 sezonu itibarıyla üç sezon boyunca RAMS Başakşehir adıyla Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edeceği belirtildi.

Süper Lig ekibi Başakşehir, RAMS Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. İstanbul ekibi önümüzdeki 3 sezon boyunca Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir adıyla mücadele edecek.

İLERLEYEN GÜNLERDE LANSMAN DÜZENLENECEK

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Takımımız 2023-2024 sezonu itibariyle üç sezon boyunca RAMS Başakşehir adıyla Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edecek. Kulübümüz, uluslararası bir marka olan; gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası RAMS Global ile kulüp isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Kulübümüz ilerleyen günlerde RAMS Global ile lansman düzenleyecek. Anlaşmanın Başakşehirimize ve RAMS Global'e hayırlı olmasını temenni ediyoruz.