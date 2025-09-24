Rams Global Cizre Belediyespor, Kolombiyalı Smaçör Andres Piza Hernandez'i Transfer Etti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Rams Global Cizre Belediyespor, 34 yaşındaki Kolombiyalı smaçör Andres Piza Hernandez'i transfer etti.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon ülkesinin Seleccion Antioguia de Voleibol'da oynayan Andres Piza Hernandez ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız oyuncumuza 'hoş geldin' diyor, yeşil-kırmızı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.