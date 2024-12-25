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RAMS Başakşehir, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı

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Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı transfer etti. İstanbul temsilcisi, 26 yaşındaki futbolcuyla 3.5 senelik sözleşme imzalandığını ve bir sonraki satıştan pay almak üzere anlaşma sağlandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'dan Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı.

3.5 YILLIK ANLAŞMA İMZALANDI

İstanbul temsilcisi, Yusuf Sarı'nın transferi için Adana Demirspor'la bir sonraki satıştan pay ile anlaşma sağlandığını ve 26 yaşındaki futbolcuyla 3.5 senelik sözleşme imzalandığını açıkladı.

RAMS Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Milli futbolcu Yusuf Sarı'yla, kulübü Adana Demirspor ile bir sonraki satışından pay konusunda anlaşarak 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf Sarı'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

RAMS Başakşehir, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir, Yusuf Sarı'yı kadrosuna kattı
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Tezcan:

Söyle bir adamı Beşiktaş alamadı ya

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