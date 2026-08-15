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Başakşehir-Kocaelispor: Sezon Açılışında 3. Randevu

Başakşehir-Kocaelispor: Sezon Açılışında 3. Randevu
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RAMS Başakşehir, Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında yarın evinde Kocaelispor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak maçta iki takım ligde 3. kez karşılaşacak. Teknik direktörler Nuri Şahin ve Selçuk İnan 4. kez rakip olurken, karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonuna yarın sahasında oynayacağı Kocaelispor maçıyla başlıyor. Turuncu-lacivertliler, ilk haftada karşılaşacağı Kocaelispor ile ligde 3. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında RAMS Başakşehir, yarın Kocaelispor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Başakşehir ile Kocaelispor, Süper Lig'de 3. Kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 2 maçta turuncu-lacivertli ekip 1 kez sahadan galip ayrılırken, 1 müsabakada beraberlikle sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon RAMS Başakşehir, evinde ağırladığı Kocaelispor'u son dakikalarda bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etmiş, deplasmandaki mücadele ise golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

Nuri Şahin ile Selçuk İnan 4. kez rakip

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de bugüne kadar 3 kez karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezonki maçların yanı sıra, Selçuk İnan'ın Kasımpaşa'yı çalıştırdığı dönemde takımı, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'u 3-1 mağlup etmişti. İki teknik adam arasındaki rekabette tarafların 1'er galibiyeti ve 1 beraberliği bulunuyor.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

RAMS Başakşehir ile Kocaelispor arasında oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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