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RAMS Başakşehir, Umut Bozok’u transfer etti

RAMS Başakşehir, Umut Bozok’u transfer etti
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RAMS Başakşehir, geçtiğimiz sezon Eyüpspor’da forma giyen 29 yaşındaki forvet Umut Bozok’u kadrosuna kattığını duyurdu.

RAMS Başakşehir, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'da forma giyen 29 yaşındaki forvet Umut Bozok'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Başakşehir, yeni sezon planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Eyüpspor formasıyla sergilediği performansla takımının Süper Lig'de kalmasına önemli katkı veren 29 yaşındaki forvet Umut Bozok'u transfer etti. Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili açıklamada, serbest oyuncu statüsünde bulunan Bozok ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geride kalan sezonda Eyüpspor formasıyla Trendyol Süper Lig'de 32 maça çıkan Umut Bozok, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Bozok 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa formasıyla kaydettiği 20 golle de Süper Lig'de gol kralı oldu.

29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Fransa'da Nimes, Lorient ve Troyes'in yanı sıra Türkiye'de Kasımpaşa, Trabzonspor ve Eyüpspor formalarını giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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