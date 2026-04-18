Başakşehir, Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak. Müsabaka Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir, ligde 47 puanla 5. sırada bulunuyor ve Göztepe ile ligi beşincilik için mücadele ediyor.
Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, 47 puan ve averajla 5. sırada yer aldı.
Göztepe ile lig beşinciliği için yarış içinde bulunan turuncu-lacivertli ekip, haftayı puan ya da puanlarla kapatmayı hedefliyor.
RAMS Başakşehir'de sarı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner, karşılaşmada forma giyemeyecek.
Trabzonspor, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Başakşehir'i 4-3 mağlup etmişti.