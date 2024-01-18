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RAMS Başakşehir, soruşturma başlattığı İsrailli futbolcu Edin Karzev ile yollarını ayırdı

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RAMS Başakşehir, yayınladığı gönderi sonrası soruşturma başlattığı İsrailli futbolcu Edin Karzev ile yolları ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

RAMS Başakşehir, İsrail paylaşımı yapması sonrası hakkında soruşturma başlatılan Edin Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesi yönünde karar aldıklarını açıkladı.

"KARİYERİNİ YURT DIŞINDA SÜRDÜRMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR"

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda, kulüp disiplin talimatı uyarınca oyuncuya para cezası verilmiş olup, Eden Karzev'in kariyerini yurt dışında sürdürmesi uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

RAMS Başakşehir, soruşturma başlattığı İsrailli futbolcu Edin Karzev ile yollarını ayırdı

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor'a attığı gol sevinci sonrası İsrail'e yönelik bir paylaşım yaptığı için kadro dışı bırakılan ve göz altına alınan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel'e benzer bir paylaşım yapan Eden Karzev, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince göz altına alınmıştı. Karzev, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla hakkında soruşturma başlattıkları İsrailli futbolcu Eden Karzev'in özür dilediğini söylemiş ancak bu yaptığının kabul edilebilir olmadığını açıklamıştı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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