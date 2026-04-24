RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'ya 12 maç mağlup olmuyor

RAMS Başakşehir, aldığı galibiyetle birlikte Kasımpaşa karşısındaki yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Turuncu-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. İki İstanbul ekibinin mücadelesinde Başakşehir, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla birlikte Kasımpaşa karşısında üst üste 12. galibiyetini elde etti. Başakşehir, rakibine Süper Lig'de son olarak şampiyon olduğu 2019-2020 sezonunda deplasmanda 3-2 mağlup olmuştu. - İSTANBUL

