RAMS Başakşehir'in 2025-2026 Sezonu Hazırlık Programı Belli Oldu
Turuncu-lacivertli kulüp, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 30 Haziran'da başlayacak ve 7-17 Temmuz tarihlerinde Avusturya-Seefeld'de kamp yapacak.
RAMS Başakşehir'in 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran Pazartesi günü tesislerde toplanacak ekip, 7-17 Temmuz tarihlerinde Avusturya-Seefeld'de kamp yapacak.
Hazırlık maçlarının programı ilerleyen günlerde açıklanacak.