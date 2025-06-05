RAMS Başakşehir'in 2025-2026 Sezonu Hazırlık Programı Belli Oldu

RAMS Başakşehir'in 2025-2026 Sezonu Hazırlık Programı Belli Oldu
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Turuncu-lacivertli kulüp, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 30 Haziran'da başlayacak ve 7-17 Temmuz tarihlerinde Avusturya-Seefeld'de kamp yapacak.

RAMS Başakşehir'in 2025-2026 sezonu hazırlık programı belli oldu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran Pazartesi günü tesislerde toplanacak ekip, 7-17 Temmuz tarihlerinde Avusturya-Seefeld'de kamp yapacak.

Hazırlık maçlarının programı ilerleyen günlerde açıklanacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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