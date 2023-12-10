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Rams Başakşehir, Hatayspor'u 1-0 Mağlup Etti

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Rams Başakşehir, konuk ettiği Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Abeid'in golüyle Başakşehir galibiyete ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Rams Başakşehir, konuk ettiği Hatayspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Burak Bekaroğlu'nun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Strandberg, penaltı noktası sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

58. dakikada Pelkas'ın ceza yayı üzerinden attığı pasta ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Piatek'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

62. dakikada ceza yayı gerisi sağ tarafından Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içi sol tarafında iyi yükselen Burak Bekaroğlu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

67. dakikada topla birlikte ceza yayı sol tarafından ceza sahası giren Figueiredo'nun içeri çevirdiği topta arka direkte Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.

90+4. dakikada ceza sahasına yapılan ortada sol tarafta Opoku'nun müdahalesiyle Hodzic yerde kaldı. Pozisyon devamında hakem Burak Şeker VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi ve Opoku'yu ikinci sarı karttan oyun dışında bıraktı.

90+9. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Dadashov, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp

Başakşehir: Volkan Bacan, Dubois (Ousseynou Ba dk. 72), Duarte, Opoku, Lima, Berkay Özcan (Onur Ergün dk. 46), Deniz Türüç, Pelkas (Emirhan İlkan dk. 71), Abeid (Karzev dk. 85), Figueiredo (Cemali Sertel dk. 90+2), Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Aleksic, Keny, Mahmut Tekdemir

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Kilama, Cengiz Demir (Fernandes dk. 65), Burak Bekaroğlu (Maksimovic dk. 85), Massanga (Görkem Sağlam dk. 46), Strandberg, Dele-Bashiru (Aabid dk. 85), Ömer Faruk Beyaz (Hodzic dk. 65), Rivas, Dadashov

Yedekler: Bekaj, Burak Yılmaz, Aburjania, Engin Aksoy

Teknik Sorumlu: Gökhan Kağıtçıoğlu

Gol: Abeid (dk. 12) (Başakşehir)

Kırmızı kart: Opoku (dk. 90+8)

Sarı kartlar: Rivas, Erce Kardeşler (Hatayspor), Çağdaş Atan, Volkan Babacan (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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