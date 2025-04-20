RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi 2-1 Yendi

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Erkan Akbulut

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+2 Keny), Ba, Duarte, Operi (Dk. 90+2 Ebosele), Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Dk. 78 Deniz Türüç), Crespo, Kemen (Dk. 90+2 Opoku), Brnic (Dk. 77 Figueiredo), Piatek

Gaziantep Fk : Dioudis, Mbakata (Dk. 64 Emre Taşdemir), Semih Güler, Bruno Viana (Dk. 89 Kenan Kodro), Sorescu, Ogün Özçiçek (Dk. 46 Lungoyi), Ndiaye, Okereke, Kozlowski, Maxim (Dk. 46 Daubin), Halil Dervişoğlu (Dk. 64 Boateng)

Goller: Dk. 9 Okereke ( Gaziantep Fk ), Dk. 41 Piatek (Penaltıdan), Dk. 45+4 Brnic (RAMS Başakşehir)

Kırmızı kartlar: Dk. 52 Selçuk İnan (Teknik Direktör), Dk. 90+7 Kozlowski ( Gaziantep Fk ), Dk. 88 Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 19 Maxim, Dk. 40 Bruno Viana, Dk. 54 Okereke ve Ndiaye ( Gaziantep Fk ), Dk. 45 Operi (RAMS Başakşehir)

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

62. dakikada Başakşehir, üçüncü gole yaklaştı. Kemen'in pasında topu şık bir şekilde önüne alan ve soldan ceza sahasına giren Crespo'nun kaleci Dioudis ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

69. dakikada Kozlowski'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Muhammed Şengezer'in çeldiği meşin yuvarlak önce üst, sonra da yan direğe çarptı. Muhammed, iki direğe de çarpan topu kontrol etti.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrıldı.