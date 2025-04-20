Bülent Arınç'tan gündem yaratacak İmamoğlu yorumu

Arınç'tan İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin gündem yaratacak yorum
DEM Parti: İmralı heyetinde Sırrı Süreyya Önder yerine yeni bir ismin yer alacağı bilgisi doğru değildir

DEM Parti'den tartışma yaratan Sırrı Süreyya Önder iddiasına yalanlama
Eski TBMM Başkanvekili Fehmi Işıklar'ın eşi, oğlu tarafından silahla öldürüldü

Eski TBMM Başkanvekili'nin oğlu annesini silahla vurarak öldürdü
Belediye başkanından 'maaş' sorusuna tartışma yaratacak yanıt: Beğenmiyorsa istifa edebilir

Belediye başkanından "maaş" sorusuna olay yanıt

RAMS Başakşehir, Gaziantep FK'yi 2-1 Yendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Maçta Piatek penaltıyla ve Brnic ile gol atarken, Gaziantep FK'nın tek golü Okereke'den geldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Zorbay Küçük, Bahtiyar Birinci, Erkan Akbulut

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+2 Keny), Ba, Duarte, Operi (Dk. 90+2 Ebosele), Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Dk. 78 Deniz Türüç), Crespo, Kemen (Dk. 90+2 Opoku), Brnic (Dk. 77 Figueiredo), Piatek

Gaziantep Fk : Dioudis, Mbakata (Dk. 64 Emre Taşdemir), Semih Güler, Bruno Viana (Dk. 89 Kenan Kodro), Sorescu, Ogün Özçiçek (Dk. 46 Lungoyi), Ndiaye, Okereke, Kozlowski, Maxim (Dk. 46 Daubin), Halil Dervişoğlu (Dk. 64 Boateng)

Goller: Dk. 9 Okereke ( Gaziantep Fk ), Dk. 41 Piatek (Penaltıdan), Dk. 45+4 Brnic (RAMS Başakşehir)

Kırmızı kartlar: Dk. 52 Selçuk İnan (Teknik Direktör), Dk. 90+7 Kozlowski ( Gaziantep Fk ), Dk. 88 Piatek (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 19 Maxim, Dk. 40 Bruno Viana, Dk. 54 Okereke ve Ndiaye ( Gaziantep Fk ), Dk. 45 Operi (RAMS Başakşehir)

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

62. dakikada Başakşehir, üçüncü gole yaklaştı. Kemen'in pasında topu şık bir şekilde önüne alan ve soldan ceza sahasına giren Crespo'nun kaleci Dioudis ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

69. dakikada Kozlowski'nin uzak mesafeden şutunda kaleci Muhammed Şengezer'in çeldiği meşin yuvarlak önce üst, sonra da yan direğe çarptı. Muhammed, iki direğe de çarpan topu kontrol etti.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.