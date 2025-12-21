Haberler

Başakşehir, Süper Lig'de yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Başakşehir, son 3 maçında 7 puan toplayarak 9. sırada yer alıyor. Gaziantep FK ise 7. sırada bulunarak, ligdeki mücadelelerine devam ediyor. Başakşehir, bazı oyuncularının eksikliğinden dolayı sıkıntı yaşıyor.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Sezonda beşer galibiyet ve beraberlikle 6 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, 20 puanla 9. sırada bulunuyor.

Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, ligdeki son 3 maçında 7 puan topladı.

Gaziantep FK ise 6 galibiyet ile beşer beraberlik ve yenilgi alarak topladığı 23 puanla 7. sırada kendine yer buldu.

Başakşehir'de bugün başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası dolayısıyla milli takım kamplarında bulunan Oliver Kemen (Kamerun) ile Christopher Operi (Fildişi Sahili) müsabakada forma giyemeyecek.

Ayrıca tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Miguel Crespo'nun yanı sıra Deniz Türüç de kadroda yer almayacak.

