RAMS Başakşehir FK, Saba Kharebashvili'yi kadrosuna kattı

RAMS Başakşehir FK, Saba Kharebashvili'yi kadrosuna kattı
Başakşehir FK, Gürcü futbolcu Saba Kharebashvili'nin transferi için Dinamo Tiflis ile anlaşma sağladı. Transfer işlemi, futbolcunun 18 yaşına ulaşacağı 2026-2027 sezonunda gerçekleştirilecek.

SÜPER Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir FK, Gürcü milli futbolcu Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Saba Kharebashvili'nin transferi konusunda Dinamo Tiflis ile anlaşmaya varmıştır. Gürcü Milli futbolcunun kulübümüze transferi, 18 yaşına ulaşacağı 2026–2027 sezonu itibarıyla gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
